Accadde Oggi – 24 Dicembre 1999: Moratti è Babbo Natale, i regali Cordoba e Seedorf

L’avvicinarsi del nuovo millennio fa vivere un grandissimo entusiasmo nell’ambiente interista anche grazie agli ennesimi sacrifici del presidente Massimo Moratti che, dopo aver battuto in estate il record di trasferimento per portare Christian Vieri all’ombra del Duomo, veste anche i panni di Babbo Natale, tingendo di nerazzurro due calciatori importanti, il difensore Ivan Ramiro Cordoba e il centrocampista Clarence Seedorf, proveniente dal Real Madrid.

Una vigilia di Natale pirotecnica quella del 1999: per portare all’Inter l’olandese Moratti ritocca un altro record, perché i 45 miliardi spesi rappresentano la cifra più alta mai versata in un mercato di riparazione invernale. Seedorf incontra in nerazzurro Marcello Lippi, ex tecnico della Juventus, contro il quale ha conquistato la Champions League del 1998 nella finale di Amsterdam.

Ma se Seedorf è la portata principale del cenone natalizio non bisogna sminuire Ivan Ramiro Cordoba, che rispetto all’ex Ajax vivrà una vita nerazzurra molto più lunga, giocando 455 match con la maglia dell’Inter, conquistando 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 1 Champions League.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<