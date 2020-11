GdS – Inter, caso sostituzione Eriksen: l’Inter assicura non ci fosse malizia, ma ormai è scontro

Nuova puntata del caso Eriksen. Dopo le dichiarazioni pungenti – da parte del centrocampista come di Antonio Conte – la telenovela con protagonista il 28enne danese si arricchisce di un altro episodio.

Nella gara di mercoledì contro il Real Madrid, l’ex Tottenham non è partito – come ampiamente prevedibile – dal primo minuto. Ha comunque visto il campo, giacché è entrato solamente negli ultimi minuti, a gara ormai conclusa.

Un gesto che da molti è stato visto come una ripicca da parte di Conte. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha assicurato che non vi fosse alcuna malizia nel cambio. Nonostante questo, però, i rapporti tra il club nerazzurro ed Eriksen sono sempre più tesi. Ed un episodio del genere non aiuta a raffreddare gli animi. Per quello c’è un’unica soluzione: la soluzione, già a partire da gennaio.

