Libero – Vidal non è più lo stesso di 8 anni fa: doveva salvare l’Inter, la sta rovinando

Arturo Vidal, arrivato all’Inter nell’ultima finestra di mercato, è stato il desiderio maggiore di Antonio Conte. Il cileno, però, non sta rispettando le aspettative: si pensava ad una sua versione più aggressiva, ma non è più quello di 8 anni fa. Come sottolineato da Libero, il cileno è lo specchio dei problemi della rosa nerazzurra allenata dal proprio tecnico, senza personalità.

L’errore, riporta il quotidiano in data odierna, non è stato ingaggiarlo, figuriamoci a parametro zero. Lo sbaglio commesso da Conte è stato puntare su di lui come lo stesso giocatore allenato alla Juventus, comprensibilmente svanito: a 33 anni, Vidal commette errori ingenui, vedi l’espulsione contro il Real Madrid. L’obiettivo dell’allenatore dell’Inter, dunque, è riportarlo sulla retta via, sfruttandolo come un giocatore differente da quello di svariate stagioni fa.

