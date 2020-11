GdS – Dopo un tour de force di 12 gare, Barella e Vidal possono rifiatare: tornano Brozovic e Sensi

Nicolò Barella ed Arturo Vidal sono stati dei veri e propri stakanovisti in quest’avvio di stagione con i nerazzurri: ora, però, possono rifiatare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tornano infatti a disposizione di Antonio Conte sia Marcelo Brozovic, bloccato dal Covid-19 che Stefano Sensi, indisponibile nelle ultime gare per infortunio. Contro il Sassuolo, dunque, non è da escludere un discreto minutaggio concesso all’ex di turno, oltre ad una sgambata per il croato.

Comincia a ripopolarsi, dunque, il centrocampo nerazzurro, che con le assenze del croato e del numero 12 era ridotto ai soliti noti Gagliardini, Barella e Vidal, visto lo scarso impiego di Eriksen e Nainggolan. Arturo Vidal, dopo l’espulsione in Champions League salterà la sfida contro il Borussia Mönchengladbach: per questo motivo, probabile che il cileno parta da titolare anche contro gli uomini di De Zerbi. L’ex Juventus e l’ex Cagliari, comunque, sono stati protagonisti di tutte le gare disputate dai nerazzurri, oltre agli impegni in Nazionale.

