Zanetti:”Baggio il migliore con cui ho giocato”

Javier Zanetti ha rilasciato un’intervista a ESPN Brazil. Nel corso del programma Raisnha ESPN, l’ex capitano interista ha affrontato diversi argomenti circa il suo percorso giocato con l’Inter.

Tra le varie domande poste a Pupi, vi era anche una relativa a chi sia stato il miglior giocatore con cui abbia mai giocato. Una scelta difficile, soprattutto vista la grande quantità di campioni passati nel corso degli anni sulla sponda nerazzurra dei Navigli.

A detta di molti potrebbe Ronaldo, ma Zanetti non ha dubbi: “Ronaldo il più forte con cui ho giocato? Direi più Roberto Baggio. Perché Baggio veniva da due infortuni al ginocchio molto importanti. Penso che vedere da vicino tutto quello che faceva per poter giocare la domenica sia stata una cosa incredibile. In campo, penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che sia stato uno dei migliori giocatori italiani al mondo“.

