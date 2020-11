Pistocchi: “Rosa poco qualitativa e società debole, il problema dell’Inter non è solo Conte”

A gran voce nelle ultime ore soprattutto sui social molti tifosi dell’Inter hanno lanciato il #ConteOut, frutto della rabbia maturata dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Cercando di analizzare in maniera lucida la situazione che sta vivendo lo spogliatoio nerazzurro, il famoso giornalista Maurizio Pistocchi ha cercato di distribuire le colpe non solo all’allenatore nerazzurro, ma anche a calciatori e società. Il cronista ha anche aggiunto che chiedere l’esonero di Conte in questo momento potrebbe essere da autolesionisti.

Questo il suo tweet in cui Maurizio Pistocchi definisce addirittura ‘debole’ la società interista e con poca qualità i calciatori nerazzurri: “L’Inter con il Real è stata un disastro ma una parte del tifo è autolesionista: negli ultimi 10 anni l’Inter ha cambiato 13 allenatori e un numero spropositato di giocatori senza vincere niente: il problema non è SOLO Conte ma anche la rosa poco qualitativa e la società debole”.

