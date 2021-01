GdS – Inter-Crotone, ansia Lukaku. Attesa per gli esami: forfait con la Samp? A rischio anche la Roma e la Juventus…

C’è una sola nota storta nel 6-2 rifilato dall’Inter al Crotone nel primo match del 2021. Romelu Lukaku ha accusato una contrattura al quadricipite della coscia destra ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 75′.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ora Conte dovrà attendere gli esami di rito, ma è probabile che il belga sia costretto a saltare la gara in trasferta contro la Sampdoria dell’Epifania ed è a forte rischio per quella contro la Roma del 10 gennaio. Da valutare la sua eventuale presenza contro Fiorentina (13 gennaio) e Juventus (17).

