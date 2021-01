Inter-Crotone, Marocchi: “Questa squadra va tenuta così, perché funziona. E Vidal…”

L’Inter batte il Crotone e vola momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A. A San Siro finisce 6 a 2 per i nerazzurri, grazie alla tripletta di Lautaro Martinez, l’autogol di Marrone e le firme di Lukaku e Hakimi. Al termine dei 90 minuti è intervenuto Giancarlo Marocchi ai microfoni di Sky, commentando a caldo la gara.

Queste le sue parole: “Io credo che l’Inter funzioni così com’è, senza toccare nulla. C’è solo da risolvere la situazione Vidal, che ultimamente crea problemi. Ma per il resto la squadra va tenuta così. Lukaku è il regista d’attacco, come lo è Ibrahimovic per il Milan”.

