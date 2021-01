Inter-Crotone, Opta sottolinea un dato incredibile: “Sei gol nella prima dell’anno mancavano dal 1959”

Un’Inter super comincia l’anno in una maniera super. Archiviata la pratica Crotone con un roboante 6-2 i nerazzurri ora mettono nel mirino tre partite cruciali tra le quali vi sono le super-sfide contro la Roma di Fonseca e la Juventus di Pirlo. Non smette però di sorprendere l’incredibile mole di produzione offensiva messa in campo dagli uomini di Antonio Conte, che si confermano ancora una volta la prima potenza d’attacco dell’intero campionato italiano. Sottolinea l’agenzia Opta un dato importante: sei gol nella prima partita dell’anno mancavano dal 1959, quando la Fioentina sconfisse l’Udinese.

