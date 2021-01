Mentana agli interisti: “Preoccupa la possibile assenza Lukaku, ma soprattutto la presenza di Vidal”

Il cambio all’intervallo operato da Antonio Conte, ha certificato la bruttissima prestazione di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, rimpiazzato da un buonissimo Stefano Sensi nel secondo tempo, ha causato il rigore per il Crotone in occasione della seconda rete della formazione di Stroppa per il momentaneo 2-2. Lo stesso tecnico leccese, nei commenti del post-partita, ha spiegato che l’ex Barcellona e Bayern Monaco non è ancora al top della condizione e che, se dovesse continuare con i suoi alti e bassi, potrebbe perdere il posto da titolare nelle prossime partite.

Il noto giornalista Enrico Mentana al termine dell’incontro sui suoi social ha ironizzato sulla prestazione chiaramente negativa di Vidal, riassumendo i 90 minuti di questo pomeriggio con il seguente post rivolto ai tifosi interisti. Ecco le parole del cronista di fede nerazzurra: “Per i fratelli interisti: oggi bella vittoria, super Lautaro, Hakimi è una freccia. Ora in vista dei prossimi turni preoccupa la possibile assenza di Lukaku, ma soprattutto la possibile presenza di Vidal”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi