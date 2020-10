GdS – Inter, le ultime sul coronavirus: Nainggolan guarito, Gagliardini ancora out. Oggi nuovi tamponi

Il giorno dopo la brutta sconfitta rimediata nel derby contro il Milan, in casa Inter non c’è tempo per guardarsi indietro e pensare ai rimpianti, ma emerge piuttosto l’esigenza di voltare pagina e guardare con fiducia ai prossimi impegni. Mercoledì sera alle ore 21.00, infatti, a San Siro farà visita il Borussia Mönchengladbach per l’esordio stagionale in Champions League. Una squadra – quella tedesca – sulla carta considerata la più debole nel girone pescato dai nerazzurri, ma in realtà dotata di ottimo potenziale e talento da vendere per poter impensierire la formazione nerazzurra.

Per questo motivo Antonio Conte, che si ritrova al momento una squadra stanca per via dei numerosi impegni ravvicinati dopo le nazionali, ha bisogno di recuperare al più presto i sei giocatori fuori per coronavirus negli ultimi giorni. Alessandro Bastoni, come ricordato stamattina da La Gazzetta Sportiva, per fortuna si è già rimesso dopo il tampone negativo di venerdì. Stessa sorte per Nainggolan, che ieri ha annunciato su Instagram la lieta notizia e che sarà disponibile per il match europeo.

Dovrà invece pazientare ancora un po’ Roberto Gagliardini, il quale è risultato ancora positivo e difficilmente verrà recuperato per l’infrasettimanale di Champions League. In attesa del rientro di Skriniar, bloccato in Slovacchia per vie delle norme locali sull’isolamento, nella giornata odierna verrà sottoposto a tampone pure Ionut Radu, mentre domani la stessa procedura verrà eseguita anche su Ashley Young.