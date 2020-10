Serena: “Kolarov insufficiente, Brozovic è mancato. L’Inter si regge troppo sugli attaccanti”

Considerando il potenziale messo in campo tra le due squadre, quella di ieri pomeriggio per l’Inter nel derby contro il Milan è stata senz’altro un’occasione persa. Al netto delle tante assenze per coronavirus tra le fila della formazione nerazzurra, dopo la rete di Romelu Lukaku che aveva accorciato alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, la squadra di Antonio Conte aveva dato l’impressione per lunghi tratti di poter pareggiare e addirittura vincere il confronto. Purtroppo, le tante occasioni sprecate sotto porta, al termine dei 90′ hanno condannato l’Inter alla sconfitta.

Aldo Serena, interpellato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta Sportiva come grande ex dell’incontro, ha bocciato le prestazioni di Marcelo Brozovic e Aleksandar Kolarov in casa nerazzurra. Il suo giudizio: “Il Milan ha mostrato la propria caratura. Squadra compatta, essenziale, che si scopre poco e punta forte su Ibra. L’Inter si reggeva su Lautaro e Lukaku che nel finale erano stanchi. Con Barella, bene in mezzo anche Vidal: è mancato Brozovic, Kolarov insufficiente in difesa”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<