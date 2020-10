Pagliuca: “Inter, non c’è pericolo. Resta più forte, mi aspettavo di più da Lautaro”

Non sembra essere affatto scoraggiato Gianluca Pagliuca sebbene la sconfitta della sua ex Inter nel derby di ieri pomeriggio contro il Milan. L’ex portierone nerazzurro, infatti, rimane convinto che la forza collettiva della formazione nerazzurra sia di gran lunga superiore a quella rossonera e che, in occasione dello scontro diretto perso, siano pesate parecchio le tante assenze in casa interista. In ogni caso, come rivelato sulle pagine de La Gazzetta Sportiva, Pagliuca si sarebbe aspettato di più da Lautaro Martinez.

Il suo giudizio al termine dell’incontro: “La rosa ha l’esperienza per assorbire il colpo e un bravo allenatore. Non c’è pericolo. La partita è stata equilibrata, ci sono state più occasioni per il pareggio. L’Inter ha mostrato qualità nonostante le assenze, non ha nulla da rimproverarsi. Il Milan è in un momento di forma e gioca bene, ma l’Inter resta più forte. Da titolo. Bene Lukaku e Barella, mi aspettavo di più da Lautaro”.