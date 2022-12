Gds – Mkhitaryan e il rebus attacco: tentazione mezzapunta contro il Napoli

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , la partita dell'armeno non è da sottovalutare. Al contrario, potrebbe essere una traccia da seguire in futuro per i nerazzurri, il cui attacco è attualmente un rebus: Lukaku è da recuperare, Correa è alle prese con continui problemi fisici ed è di ieri la notizia di un Lautaro Martinez acciaccato.

Per questo motivo, Mkhitaryan titolare contro il Napoli , nello stesso ruolo visto ieri, potrebbe diventare per Simone Inzaghi molto più di una tentazione.

La prestazione di ieri di Mkhitaryan è solo l'ultima riprova di un crescendo costante dell'armeno. Da quando ha trovato minuti e continuità, il centrocampista si è rivelato un'arma molto importante per i nerazzurri. La sua duttilità e la sua intelligenza tattica possono far pensare tranquillamente a un suo impiego nel ruolo di mezzapunta.

Tuttavia, se al loro ritorno Lautaro Martinez e Lukaku saranno in buone condizioni, viene difficile immaginare un Inter che non preveda la Lu-La in attacco contro il Napoli. Comunque, rimane il fatto che i nerazzurri sembrano aver trovato una soluzione in più per il proprio reparto offensivo.