Camano, agente di Lautaro: “Al Mondiale da infortunato, si riscatterà”

Camano ha rivelato: "Lautaro è arrivato in Qatar con un forte dolore alla caviglia destra. Sta facendo le infiltrazioni per poter giocare. Non ne ha parlato per non attirare eccessive attenzioni su di sé. Lui mentalmente è fortissimo, ma i goal annullati sono stati un durissimo colpo. Sta lavorando per recuperare del tutto, sta meglio, e appena succederà vedremo i risultati sul campo: è un goleador di livello mondiale".