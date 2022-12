Inter, niente cessione per Gosens: vuole essere protagonista in nerazzurro

Per mesi si sono rincorse le voci (e anche le critiche gratuite) per Robin Gosens, esterno mancino che all'Inter non è ancora riuscito ad imporsi, complici un lungo infortunio e l'esplosione di Dimarco. Tuttavia, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport, non è ancora scritta la parola fine alla sua avventura a Milano, anzi.