Qatar 2022 – Nella top 11 degli ottavi di finale spicca Dumfries!

L'olandese è in buonissima compagnia

Denzel Dumfries finora è stato senza dubbio il calciatore dell'Inter a brillare maggiormente ai Mondiali in Qatar. Dopo un girone in ombra infatti, l'esterno è salito in cattedra negli ottavi di finale della sua Olanda contro gli USA. Nel match, di cui è stato eletto MVP, ha segnato una rete, regalato due assist e anche salvato una goal sulla linea di porta. Una prestazione maiuscola, che ovviamente è stata premiata anche da La Gazzetta dello Sport.