Skriniar, giorni decisivi: la palla ora passa al giocatore

Le ultime sulla questione rinnovo

Pietro Magnani

Giorni decisivi per capire il futuro di Milan Skriniar. Una telenovela durata mesi e che, forse, sta per vedere la sua fine. Come riportato dal giornalista e tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin infatti, saremmo ormai alle battute conclusive.

Lo slovacco, che prima sembrava ad un passo dal PSG e poi ad un soffio dal rinnovo, è al momento ancora in un limbo. Nonostante i francesi si siano defilati, il suo contratto rimane in scadenza a giugno e i 9 milioni messi sul piatto dai transalpini sono una spada di Damocle da non sottovalutare. Nei prossimi giorni, secondo Biasin, ci sarà l'incontro decisivo per risolvere una volta per tutte la grana rinnovo.

L'entourage del giocatore ha già in mano la proposta finale nerazzurra, 6 milioni più bonus per 4 o 5 anni, a discrezione del calciatore. Sarà abbastanza per convincerlo a rimanere a Milano?