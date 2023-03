Gds – L’Inter esclude il ritiro, ma oggi ci sarà un doppio confronto

Nottata inquieta per i giocatori dell’Inter e per Inzaghi. La sconfitta contro lo Spezia è stata una dura mazzata, arrivata in modo beffardo e in grado di rimettere in luce tutti i difetti dei nerazzurri. Qualcosa non sta funzionando a livello mentale e tecnico, e vanno trovate delle soluzioni al più presto.

Secondo La Gazzetta dello Sport, è stata esclusa l’opzione ritiro, ritenendola inutile. La squadra, in ogni caso, ha dormito ad Appiano Gentile, come sempre dopo una trasferta serale. Nella giornata di oggi, allora, ci sarà un doppio confronto: prima tra la dirigenza e Inzaghi, e poi tra il tecnico e la squadra. Non saranno faccia a faccia sereni: c’è bisogno di capire e correggere al più presto errori ormai divenuti una sgradevole costanza.