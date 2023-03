La “serataccia” di Lautaro Martinez nei voti dei quotidiani

Nella destabilizzante sconfitta di La Spezia, c’è una certezza per l’Inter (purtroppo anch’essa negativa): è stata la peggiore partita di Lautaro Martinez in tutto il 2023. Non solo il rigore sbagliato, ma anche tante altre occasioni concrete non realizzate. Poi, la beffa del gol segnato e annullato per fuorigioco. Una partita stregata.

In tal senso, il commento de La Gazzetta dello Sport è laconico e perfetto: “Di quelle serate che possono durare una vita, non avrebbe mai fatto gol”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Corriere dello Sport, che evidenzia le varie opportunità avute, per poi concludere con una frase un po’ malinconica: “Vive davvero una brutta serata”.

Tuttosport, invece, si concentra sul calcio di rigore sbagliato. Lautaro Martinez è tutt’altro che perfetto dagli undici metri e così arriva l’invito a Inzaghi a “rivedere le gerarchie dal dischetto”. Anche il quotidiano torinese evidenzia la gara sfortunata del Toro, parlando di “serataccia”.

Di seguito i voti di Passione Inter e dei quotidiani alla prestazione di Lautaro Martinez:

Passione Inter: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4.5