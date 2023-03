Rebus rigoristi nell’Inter: perché Lautaro se Lukaku è un cecchino?

Spezia-Inter sarà una gara che passerà alla storia per l’incredibile vittoria dei liguri, ma anche per quello che è successo dagli undici metri. Tre rigori, quello decisivo di Nzola e la staffetta Lautaro Martinez-Lukaku, che lascia molte perplessità sulle gerarchie in casa nerazzurra.

Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport, che evidenzia l’imprecisione del Toro: 3 rigore sbagliati degli ultimi 4 calciati con l’Inter. In totale, Lautaro Martinez ha realizzato un rigore 11 volte su 17 occasioni. Prima di ieri sera, l’ultimo errore dal dischetto era quello nel derby della scorsa stagione.

Numeri rivedibili, che impallidiscono in confronto allo score all’Inter di Lukaku: 17 su 17 con ieri sera. Big Rom è un cecchino dagli undici metri. C’è un unico errore: quello contro l’Udinese di qualche settimana fa, poi annullato dal VAR.

Eppure, nel post partita di ieri, Inzaghi lo ha ribadito: i due rigoristi della squadra sono Lautaro Martinez e Lukaku, e la decisione che verrà presa di volta in volta. Un vero e proprio rebus che non trova risposta e che, affiancato ai numeri dei due, diventa ancora più misterioso.