Gds – Inzaghi ora rischia: opzione esonero se perde con il Porto?

La sconfitta per 2-1 in casa dello Spezia, è stata l’ennesima delusione per l’Inter, in una stagione dal rendimento deludente, quantomeno in campionato. Gli uomini di Inzaghi, hanno subito l’ottava sconfitta in Serie A, la decima in totale. Numeri inaccettabili per un club di questo livello e che gettano ombre sinistre sul futuro dell’allenatore.

Infatti, nell’analisi della gara de La Gazzetta dello Sport si parla dell’importanza della sfida di martedì contro il Porto. L’uscita dalla Champions League sarebbe una mazzata terribile e toglierebbe l’ultimo appiglio di giustificazione per questa stagione deludente.

A quel punto, sempre secondo la Rosea, niente sarebbe da escludere, “neppure l’esonero di Inzaghi”. D’altronde, i bonus sembrano essere finiti: Marotta è uscito molto scuro in volto dopo la gara e i tifosi hanno contestato la squadra. Il momento è delicato.