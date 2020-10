GdS – Inter, verso il derby: come arriva il Milan

La sosta, per Inter e Milan, è solamente sulla carta. Vero, non ci sono le partite ufficiali, ma le due milanesi continuano a lavorare nei rispettivi centri sportivi. Anche perché, una volta che il campionato rinizierà, sarà già tempo di derby.

Una stracittadina che vede in forte dubbio la presenza di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese continua ad essere positivo ai tamponi, nonostante sia asintomatico. Con i giorni che passano non è un segnale rassicurante per Stefano Pioli, scrive La Gazzetta dello Sport.

L’ex allenatore dell’Inter vede in dubbio anche la disponibilità di Duarte. Anche il centrale di difesa brasiliano continua ad essere positivo. Data l’urgenza al centro della difesa un suo apporto sarebbe tornato utile.

Chi invece potrà darlo è Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero ha ripreso ad allenarsi col gruppo, dopo la lunga assenza a causa della lesione al polpaccio rimediata a metà luglio. L’ex Roma farà coppia con Simon Kjaer. In avanti, invece, Stefano Pioli dovrebbe schierare Rafael Leão, data l’incertezza che regna su Ibrahimovic e l’infortunio (lussazione gomito sinistro) di Ante Rebic.

