TS – Mancini è tentato da Sensi per la sfida alla Polonia: ballottaggio con Verratti

L’Italia, dopo il schiacciante 6-0 del Franchi contro la Moldavia, torna a giocare per una competizione internazionale: domenica, infatti, gli uomini di Roberto Mancini affronteranno la Polonia per continuare il proprio percorso in Nations League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il CT con un passato in nerazzurro sarebbe tentato proprio da un giocatore dell’Inter: si tratta di Stefano Sensi.

L’ex centrocampista del Sassuolo, che ha esordito con la maglia azzurra nel novembre 2018, è in pieno ballottaggio per una maglia da titolare con Marco Verratti. Il numero 12, però, non verrebbe schierato né come regista né sulla trequarti: Mancini lo vorrebbe mezzala al fianco di Jorginho, in cabina di regia. Al momento, però, il centrocampista del PSG sembrerebbe in vantaggio per partite nell’11 iniziale.

