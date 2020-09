GdS – Lukaku gongola: l’intesa con Hakimi cresce. Le scorrazzate del terzino per superare il record di gol

“Achraf Hakimi per servirla”. Il principale compito del terzino marocchino sarà quello di servire. Si, ma chi? Lukaku, semplice. Il centravanti belga la scorsa stagione ha messo a segno 34 reti, di cui tre nate dagli assist di Candreva, trasferitosi in questa finestra di mercato alla Sampdoria in prestito.

Per Hakimi l’imperativo sarà quello di riempire di cross precisi l’area, cosicché Lukaku possa beneficiare delle sfuriate sulla destra del numero 2, scrive La Gazzetta dello Sport. I due sembrano già essere in sintonia. Basta vedere il gol del momentaneo 3-3 contro la Fiorentina: inserimento senza palla di Hakimi, Sanchez lo vede e gli mette sui piedi un pallone dolce che il classe 1998 serve a Lukaku il quale ringrazia.

Un movimento che viene quotidianamente rodato in allenamento. Alla Pinetina, infatti, tanto è il tempo che viene impiegato per lavorare sul tempo e sullo spazio dell’inserimento, come Conte impone.

