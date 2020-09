Zampa, sottosegretaria alla Salute: “Il campionato di Serie A deve fermarsi”

La situazione in casa Genoa, dove sono stati riscontrati 14 positivi tra giocatori e membri dello staff, desta non poche preoccupazioni, non solo nel panorama calcistico. A proposito di questa problematica, ha parlato ai microfoni di Radio Capital Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute.

Ecco, dunque, le parole di Sandra Zampa: “Quando c’è un numero di positivi così alto non si può che fermare il campionato. I positivi non sono in grado di giocare, e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato sottoscritto anche dalla Federazione calcio. E nessuno al momento sta facendo pressioni su di noi“.

Poi, sui tifosi in tribuna, ha aggiunto: “Il comitato tecnico scientifico è radicalmente contrario alla presenza dei tifosi sugli spalti. Su questo si è già espresso“.

