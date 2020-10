GdS – Rincorsa Eriksen: la Nazionale per mettere in difficoltà Conte

Christian Eriksen è tornato, se mai fosse veramente andato via. Nei due impegni con la Nazionale danese, il centrocampista dell’Inter ha brillato di luce propria, come non gli accadeva da tempo in maglia nerazzurra. Merito soprattutto di Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, che lo ha accarezzato nel momento del bisogno, scrive La Gazzetta dello Sport.

Ripresosi la Nazionale, per Eriksen è ora tempo di fare la stessa cosa anche con l’Inter. Magari a partire già da sabato. Al rientro alla Pinetina, Eriksen cercherà in ogni modo di cambiare le scelte di Antonio Conte in vista del derby.