Intrecci d’Africa, l’anima latina e il freddo della Scandinavia: Inter-MIlan è un derby davvero internazionale

Sabato pomeriggio gli occhi di tutto il mondo saranno a San Siro. Inter contro Milan, uno spettacolo non solo per la città di Milano e l’Italia ma per tutto il pianeta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo sarà anche perché in campo ci saranno ben 24 nazioni.

Il brasiliano Duarte, lo slovacco Skriniar, gli azzurri Bastoni, Gabbia, Gagliardini, il belga Nainggolan, il romeno Radu e l’inglese Young sono indisponibili causa covid. La pandemia ha reso un po’ meno internazionale il derby ma i Paesi coinvolti saranno 24.

Da D’Ambrosio e Barella a Romagnoli, Calabria e Tonali: comandare ovviamente è il tricolore italiano. A guidare l’Inter ci sarà il belga Lukaku, contro ci sarà Ibra, eccellenza svedese. Il francese Theo, il turco Calhanoglu, lo spagnolo Diaz cercheranno di supportare al meglio l’ex Inter.

L’interista Hakimi, nato a Madrid, in campo veste il rosso del Marocco, la nazione da cui partirono i suoi genitori per cercar fortuna. Bennacer, dopo aver tentato con l’Under 18 francese, ora è una delle stelle dell’Algeria.

E i sudamericani? L’Inter, ancora fedele alla tradizione Albiceleste, ha in Lautaro il nuovo unico profeta. Poi a dettar legge ci sono i cileni perché a Sanchez si è appena unito il fratellone Vidal.

L’anima della partita, però, è oggi balcanica: abbondano gli slavi su entrambe le barricate. Si incrociano tre croati (Perisic, Brozovic e Rebicin recupero) un bosniaco (Krunic), uno sloveno (Handanovic) e due serbi (Kolarov e il piccolo Stankovic, figlio d’arte e per l’occasione terzo portiere).

Ma ci sarà anche il freddo della Scandivania. Eriksen e Kjaer giocano il loro personale derby danese. Senza dimenticare il baby norvegese Hauge che vuole seguire le orme di Ibrahimovic.

