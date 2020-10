GdS – Inter, venerdì squadra al completo: un solo allenamento pre-derby. E si va avanti con i tamponi

Gli impegni delle Nazionali stanno giungendo al termine e la ripresa del campionato si avvicina. Per l’Inter non sarà una ripresa come le altre. Per i nerazzurri è già tempo di derby. Una stracittadina che Antonio Conte potrà preparare solamente con un allenamento.

Durante la sosta l’allenatore nerazzurro ha lavorato in vista della gara di sabato (ore 18), ma solamente venerdì potrà avere la rosa al completo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, giovedì tutti i giocatori di ritorno dalle Nazionali si sottoporranno al tampone.

Della gara – massimo in corso d’opera – potrebbe far parte anche Bastoni. Il difensore classe ’99, dopo 10 giorni di quarantena, effettuerà il tampne tra giovedì e venerdì. Qualora dovesse risultare negativo ci saranno ulteriori esami medici per il via libero definitivo. Conte lo aspetta.

