Inter, tamponi ai quattro calciatori ad Appiano Gentile. Oggi l’esito: si ‘rompe’ la bolla?

A causa delle chiamate delle nazionali e delle positività al Covid-19, gli unici calciatori della prima squadra attualmente a disposizione di Antonio Conte sono Samir Handanovic, Daniele Padelli, Matteo Darmian ed Andrea Ranocchia. Essi, da ormai diversi giorni, stanno vivendo nella cosiddetta ‘bolla’ di Appiano Gentile, nella quale trascorrono le loro giornate dopo le positività di Gagliardini, Nainggolan, Radu e Young, anch’essi rimasti ad Appiano poiché non convocati dalle loro selezioni.

Come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri i 4 ‘reduci’ nella bolla sono stati sottoposti ad un altro giro di tamponi, utile a scoprire se il contagio si è arrestato dopo i primi positivi. L’esito degli stessi è atteso per oggi e potrebbe comportare anche un’altra novità: in caso di totale negatività, infatti, potrebbe essere decisa la ‘rottura’ della bolla. I calciatori potrebbero così tornare a percorrere il tragitto casa-campo di allenamento.

