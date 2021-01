GdS – Scadenze e ingaggi, altro incontro tra giocatori e società: si cerca nuovo accordo

Futuro ma anche testa al presente. La dirigenza dell’Inter, impegnata nella trattativa per la cessione di quote del club, nel corso dell’ultimo Cda nerazzurro ha garantito che rispetterà gli accordi presi con la squadra, pagando in tempo gli ingaggi come previsto da accordi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il pagamento degli stipendi è uno dei temi più sensibili in casa nerazzurra: l’Inter entro il 16 febbraio dovrà saldare a giocatori e staff le mensilità di luglio e agosto, slittate in virtù di un accordo sindacale, ma si cerca una dilazione anche sui mesi di novembre e dicembre. Serve una nuova intesa e ieri si è tenuto un altro incontro tra squadra e società. Ma tutto fa pensare che non sarà l’ultimo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<