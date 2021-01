VIDEO – Conte come la ‘Regina degli scacchi’? L’Inter si carica per la Juve: “Certe partite…”

“Certe partite hanno bisogno delle giuste mosse”. Soprattutto se quella partita è Inter-Juventus. La partita delle partite, dove per spuntarla e per portare a casa i 3 punti serve tutto. Determinazione, grinta, sudore, fatica e preparazione: tutte qualità che i tifosi nerazzurri si augurano di vedere domani in campo a partire dal 1′.

Come sempre, l’Inter ha pubblicato un video originale alla vigilia del Derby d’Italia per caricare l’intero ambiente nerazzurro. Questa volta il club nerazzurro si è ispirato alla serie di Netflix “La Regina degli scacchi”, diventata popolare in tutto il mondo. Chissà se anche mister Conte passerà la stessa notte della protagonista della serie a studiare le mossi vincenti per battere la Juventus.

Ecco il video:

