La Repubblica – Rebus Gomez, la Roma accelera: oggi incontro con l’Atalanta

Siamo a metà gennaio e ancora il Papu Gomez non ha trovato una nuova sistemazione in questa finestra invernale di calciomercato, dopo aver rotto con Gasperini e l’Atalanta. L’Inter resta fortemente interessata all’argentino ma prima dovrà sistemare qualche giocatore in uscita, su tutti Pinamonti e forse Eriksen, ma la dirigenza della Dea al momento non sembra così favorevole a cedere Gomez in Italia.

L’Inter però non è l’unica squadra di Serie A in corsa e interessata, anche la Roma segue con particolare attenzione gli aggiornamenti da Bergamo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i giallorossi vogliono bruciare i tempi e battere la concorrenza. Nella giornata di oggi è infatti previsto un incontro con l’Atalanta, i dirigenti della Roma proveranno a regalare a Fonseca il Papu Gomez.

