TS – Hakimi è il miglior difensore goleador in Europa: il marocchino punta al record

Achraf Hakimi può essere un fattore determinante nella sfida contro la Juventus. Il marocchino sta dimostrando di essere sempre più a suo agio nel calcio italiano e nel sistema di gioco di Antonio Conte, grazie alle sue caratteristiche tecniche. La velocità e il saltare l’uomo sono i suoi punti forti, ma il laterale dell’Inter sembra essere migliorato anche in fase difensiva.

Come riporta Tuttosport, nelle prime partite, l’allenatore nerazzurro aveva invitato Hakimi a lavorare di più in fase difensiva e il giocatore ha riposto presente e ha aumentato pure l’attenzione nel proteggere la sua zona di competenza, anche se il cavallo di battaglia del marocchino è la fase offensiva. I numeri di Hakimi testimoniano il suo potenziale: con 6 reti è il difensore che segna di più in tutti cinque campionati maggiori in Europa. Il giocatore ha segnato più di Sergio Ramos, un difensore che vanta più di 100 gol in carriera.

Il marocchino punta dunque a superare il record come laterale di Giacinto Facchetti di 10 gol del 66-67, ma può anche puntare a raggiungere i 12 gol di Marco Materazzi segnati nella stagione 2000-01 al Perugia.

