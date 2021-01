CdS – L’Inter davanti alla Juve in classifica: Conte inverte la tendenza

Il famoso gap con la Juventus, di cui tanto si è parlato in questi ultimi anni, sembra essersi ridotto o addirittura raggiunto. L’Inter arriva al match con la Juventus avanti di tre punti, da ricordare però che i bianconeri hanno una partita in meno. L’ampiezza della rosa nerazzurra è sicuramente un fattore che ha contribuito a ridurre la distanza coi bianconeri. Il lavoro di Antonio Conte, in questi ultimi due anni, sembra dare i suoi frutti.

Come riporta il Corriere dello Sport, per la prima negli ultimi dieci anni i nerazzurri stanno andando più forte della Juve. Da quando Conte siede nella panchina dell’Inter, estate 2019, la Beneamata ha conquistato 3 punti in più dei rivali. I bianconeri hanno una partita da recuperare, ma anche se dovessero vincere la partita contro il Napoli i numeri sono questi: 119 punti l’Inter, 119 punti la Juve. Un bel salto di qualità se si considera che i nerazzurri dal 2011 al 2019 hanno accumulato 230 punti in meno dei bianconeri.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<