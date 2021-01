GdS – Chiellini in difesa, Bentancur in regia, tamponi per Alex Sandro e Cuadrado out: le scelte di Pirlo

Il derby d’Italia tra Inter e Juve non è mai una partita come le altre. Per questo, gli allenatori dovranno preparare la partita nei minimi dettagli e schierare una formazione il più equilibrata possibile. Pochi dubbi di formazione per Antonio Conte; Andrea Pirlo dovrà fare i conti con alcune assenze.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, allo stato attuale la Juve partirebbe per Milano senza Alex Sandro e Cuadrado: per averli a disposizione sarà una corsa contro il tempo per sapere gli esiti dei tamponi. Sugli esterni si preparano dunque Frabotta e Chiesa, nonostante l’ex Fiorentina abbia lavorato a parte nell’allenamento di ieri. Ballottaggio a centrocampo tra McKennie e Rabiot, in regia ci sarà Bentancur con una tra Ramsey e Kulusevski al suo fianco. In difesa Danilo e Bonucci con Chiellini dopo le buone risposte in Coppa Italia. In attacco spazio a Cristiano Ronaldo e Morata, visto che Dybala è k.o.

