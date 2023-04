Gds – Zhang chiama Inzaghi: vuole fare la storia dell’Inter

Inter-Benfica rappresenta una grande opportunità. I nerazzurri sono in vantaggio e in semifinale di Champions League troverebbero il Milan, in una replica dell’Euroderby del 2003. Non solo, la gara di stasera sarà anche l’occasione per il presidente Steven Zhang di entrare nella storia del club: essere il quarto presidente a raggiungere la semifinale di Champions League (dopo i Moratti, padre e figlio, e Ivanoe Fraizzoli).

Un traguardo importante, che il patron nerazzurro vuole a tutti i costi. Per questo motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, Zhang ha scelto di incitare squadra e allenatore. In particolare, ieri, ha chiamato Inzaghi, per tranquillizzarlo e incoraggiarlo, ricordandogli le grandi notti europee recenti.

Non sono, però, mancati i messaggi con i giocatori. Da Lautaro Martinez, che si deve uscire da questo momento di appannamento, a Dzeko, Barella e Calhanoglu, Zhang vuole far sentire la sua vicinanza. A tal proposito, il presidente dell’Inter ha deciso di rimanere a Milano fino al termine della stagione, disdicendo i suoi impegni lavorativi.