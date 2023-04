Gds – Inzaghi vuole la semifinale con l’Inter: senza rischia l’esonero

La situazione attuale di Simone Inzaghi è abbastanza singolare. Il tecnico ha l’opportunità di entrare nella storia dell’Inter, divenendo il sesto allenatore a raggiungere una semifinale di Champions League. Tuttavia, il clima attorno a lui è abbastanza ostile, con l’esonero che sembra essere più di una possibilità.

Lo ricorda anche La Gazzetta dello Sport, che evidenzia le difficoltà come la gara di stasera contro il Benfica possa essere uno snodo decisivo per il futuro immediato di Inzaghi. L’Inter ha buon vantaggio, da non sciupare in nessun modo. Le conseguenze potrebbero essere immediate, con la Rosea, che non esclude delle novità ad Appiano già da domani mattina.