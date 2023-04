Contro il Benfica, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, l’Inter si gioca una buona parte della sua stagione. Tornare in semifinale sarebbe un traguardo storico per gli uomini di Inzaghi, che devono riscattarsi dall’ennesima delusione in Serie A. A San Siro, i nerazzurri partiranno con il vantaggio di 2-0 acquisito nella gara di andata.

Il tecnico nerazzurro, allora, come riporta La Gazzetta dello Sport, sembra pronto ad affidarsi allo stesso undici che ha battuto i lusitani nella gara d’andata. Con un paio di dubbi che potrebbero fargli cambiare idea.

L’Inter, infatti, ha recuperato Calhanoglu e la tentazione di schierarlo dall’inizio è forte. Secondo il Corriere dello Sport, sarà proprio il turco a partire dal 1′, con Brozovic che si contenderà il posto con Mkhitaryan, anche se l’armeno dovrebbe essere favorito.

In attacco, invece, dovrebbe tornare Dzeko, nervoso sabato per i pochi minuti avuti a disposizione, con Lukaku nel ruolo di arma importante dalla panchina. L’altro attaccante sarà Lautaro Martinez, che deve uscire da un momento molto opaco, che caratterizza un po’ tutto l’attacco dell’Inter.

Assente di sicuro Skriniar, Inzaghi proverà fino all’ultimo a recuperare De Vrij, che ieri ha svolto lavoro differenziato, dopo l’infortunio rimediato contro il Monza.

Il Benfica, reduce da un’altra sconfitta in campionato, arriverà con la rosa al completo, recuperando anche Otamendi, squalificato nella gara d’andata.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Benfica: