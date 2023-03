Inter-Benfica, la reazione dei tifosi portoghesi: “Sorteggio da sogno”

L’urna di Nyon ha dato il suo responso: sarà il Benfica l’avversario dell’Inter ai quarti di finale di Champions League. Un sorteggio tutto sommato positivo per i nerazzurri, che sono riusciti a evitare le grandi big del calcio europeo, con un possibile derby italiano in semifinale. D’altro canto, anche sponda portoghese sembra esserci grande soddisfazione per l’accoppiamento con i nerazzurri.

Il sito A Bola, parla di “miglior sorteggio possibile”. Un’opinione che sembra essere condivisa dai tifosi lusitani: nel sondaggio in calce all’articolo, infatti, più del 90% dei votanti è convinto del passaggio del turno da parte del Benfica.

Ottimismo riscontrabile anche nei commenti ai post dell’account ufficiale Twitter della squadra portoghese. Tanti “Vamos” e tweet che sottolineano la benevolenza dell’urna di Nyon. Qualcuno parla addirittura di “sorteggio da sogno”. Alcuni supporter lusitani si proiettano oltre, guardando già alla finale (“Andiamo a Istanbul” è un messaggio ricorrente), evidenziando così la gioia di incontrare squadre italiane sul loro percorso.

Infine, ci sono anche parole poco edificanti verso l’Inter. Alcuni tifosi del Porto chiedono di essere vendicati, mentre alcuni sostenitori del Benfica sminuiscono la forza della squadra di Inzaghi. Un commento ad esempio afferma che: “Eliminiamo l’Inter. Contro il Porto non hanno fatto niente… Il Porto non è passato perché non ha saputo finalizzare”.

C’è soddisfazione, dunque, in casa portoghese, con anche un pizzico di arroganza. In ogni caso, sarà il campo a dare il suo verdetto finale, con Inter e Benfica che si affronteranno l’11 aprile e il 19 aprile. La gara di andata sarà all’Estadio da Luz, con il ritorno al Meazza.