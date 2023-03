Si è svolto questa mattina a Nyon il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2022/23. L’Inter torna tra le migliori otto squadre d’Europa dopo 12 anni dall’ultima volta. Il prossimo avversario dell’Inter sarà il Benfica di Roger Schmidt, una delle squadre più sorprendenti della competizione.

I portoghesi, infatti, hanno superato brillantemente la fase a gironi, classificandosi al primo posto nel gruppo D. Un risultato tutt’altro che scontato, dal momento che, oltre al Maccabi Haifa, le altre due avversarie erano Paris Saint-Germain e Juventus, favorite sulla carta.

Gli uomini di Schmidt, invece, hanno stupito tutti: hanno battuto due volte i bianconeri, spendendoli in Europa League, e sono usciti indenni da entrambi i confronti con i parigini. Un ruolino di marcia invidiabile: 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Agli ottavi di finale, poi, il Benfica non ha avuto problemi a sbarazzarsi del Club Brugge, battuto sia all’andata che al ritorno. In Belgio, i lusitani hanno indirizzato la qualificazione con un netto 2-0, per poi arrotondare il parziale al ritorno: vittoria 5-1 all’Estadio da Luz.

Numeri da top club in Europa, confermati anche nel ruolino di marcia che la squadra di Schmidt sta tenendo in campionato. Il Benfica, infatti, è primo dopo 24 giornate, con 21 vittorie e solo 2 pareggi e 1 sconfitta (meglio anche del Napoli schiacciasassi in Serie A). Il Porto, avversaria dell’Inter agli ottavi, è secondo in classifica, ma è distante ben 8 punti.

Roger Schmidt (@Depositphotos)

Con una rosa che, secondo Transfermarkt, vale circa 313 milioni di euro (circa 240 milioni in meno dell’Inter), il Benfica sta stupendo tutti in Europa, proponendo un calcio moderno, capace di sfruttare al meglio una rosa colma di talento e giocatori dalla tecnica sopraffina. Da non sottovalutare l’impatto del tecnico, Roger Schmidt, padre del gegenpressing, sulla panchina dei lusitani da quest’estate.

Dopo l’addio a gennaio di Enzo Fernandez, passato al Chelsea per la cifra mostruosa di 121 milioni di euro, la stella della squadra è diventata Goncalo Ramos. L’attaccante portoghese classe 2001 ha già segnato 15 gol in campionato e 7 in Champions League (compresi 4 match dei preliminari). Da sottolineare anche l’impatto di Rafa Silva (6 gol nella massima competizione europea) e di Joao Mario, ex Inter che a Lisbona sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori.

Infine, ecco la formazione tipo del Benfica di Roger Schmidt, tenendo a mente che Otamendi sarà squalificato per la gara di andata contro l’Inter:

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino Luis, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Goncalo Ramos.