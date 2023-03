Sorteggio quarti di finale di Champions League: sarà Inter-Benfica

Se vuoi arrivare fino in fondo, devi batterle tutte: vero. Ma la caratura dell’avversario, soprattutto in questa fase della competizione, può fare la differenza. L’Inter spera nell’urna benevola ai sorteggi di Nyon, un po’ come accaduto agli ottavi pescando il Porto. Tre squadre da evitare assolutamente: Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid. Con le altre quattro (Napoli, Milan, Chelsea e Benfica), i nerazzurri se la possono giocare.

Segui in diretta con Passione Inter il sorteggio di Champions League, dove scopriremo l’avversaria dell’Inter e tutti gli altri accoppiamenti dei quarti di finale.

Quarti di finale

Real Madrid-Chelsea

INTER-BENFICA

Manchester City-Bayern Monaco

Milan-Napoli

In virtù del sorteggio del Milan, l’Inter giocherà la prima gara in trasferta a Lisbona.

Semifinali

Milan/Napoli vs INTER/BENFICA

Real Madrid/Chelsea vs Manchester City-Bayern Monaco

In caso di approdo in finale, l’Inter giocherà la finale in trasferta.

DATE QUARTI DI FINALE

BENFICA-INTER (andata): 11 aprile 2023, ore 21

11 aprile 2023, ore 21 INTER-BENFICA (ritorno): 19 aprile 2023, ore 21

DATE SEMIFINALI

Semifinale d’andata: 9/10 maggio

9/10 maggio Semifinale di ritorno: 16/17 maggio

DATA FINALE

sabato 10 giugno all’Atatürk Olympic Stadium di Instanbul

Le parole di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport, al termine del sorteggio:

BENFICA – “Essere qui è importante, perché vuol dire che le cose stanno andando bene. Il sorteggio è importante, perché il Benfica è un avversario all’altezza. Saranno due partite difficili, ma a questo punto saranno tutte avversarie difficili”.

CALCIO ITALIANO – “Visto il sorteggio abbiamo tutte grandi possibilità e speriamo di poter essere all’altezza”.

STORIA – “Arrivando all’Inter, mi raccontavano la storia della Grande Inter che aveva fatto l’impresa di battere il Benfica in finale. Adesso ci siamo noi dopo tantissimo tempo e speriamo di onorare al meglio questi quarti di finale”.

OTAMENDI – “L’assenza di Otamendi è importante. Lo ha dimostrato ai Mondiali. Si tratta di un giocatore di carattere ed esperienza. Sarà una perdita importante per il Benfica e un possibile vantaggio per loro. Ma hanno altri giocatori di qualità. Ce la giocheremo e la prepareremo al meglio”.

Ai microfoni di Mediaset, la bandiera nerazzurra ha aggiunto:

RENDIMENTO – “Ci stiamo lavorando e dobbiamo migliorare. Quando arrivi a questo punto in Champions League non ti puoi permettere errori. Speriamo di arrivare al meglio per queste due partite importanti”

DERBY SCAMPATO – “Può essere un sollievo per ora. C’è un calendario molto serrato e avere il derby in quel mese sarebbe stato difficile. Vediamo cosa succederà e poi ci penseremo”