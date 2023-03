Champions League, il sorteggi dei quarti secondo l’algoritmo: Inter da incubo!

Come di consueto noi di Passione Inter abbiamo deciso di anticipare l’urna di Nyon, provando a giocare con un algoritmo specifico per capire come potrebbero andare i sorteggi di domani. Purtroppo però, nella simulazione fatta con un portale online, a noi non è andata troppo bene, anzi.

L’Inter nel nostro sorteggio virtuale ha infatti pescato il Bayern Monaco, probabilmente il peggiore avversario possibile con il Manchester City. Una situazione che potrebbe benissimo replicarsi, visto che dai quarti in avanti non ci sono più vincoli sulle squadre che si possono incontrare, ma che speriamo non si verifichi. Sarebbe bello avere anche solo l’illusione di potercela giocare con un avversario alla portata…

Di seguito il risultato completo della nostra simulazione: