Retroscena Salernitana-Inter, consigli di Paulo Sousa a Inzaghi

Al termine di Salernitana-Inter, Paulo Sousa e Inzaghi si sono parlati per diversi minuti. Lo racconta la Repubblica, che sottolinea come il tecnico campano abbia dispensato anche alcuni consigli per l’allenatore nerazzurro in vista della sfida di Champions League contro il Benfica.

Queste le sue parole riportare dal giornale:

“Hai visto il Benfica? Gioca sempre avanti, sempre avanti”

Sousa ha poi fornito altre indicazioni al proprio collega. Chissà che Inzaghi non metta in pratica alcune di queste nel quarto di finale di andata di martedì, in scena a Lisbona, al Da Luz.