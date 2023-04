Salernitana-Inter è stata l’ennesima gara piena di rimpianti per i nerazzurri. In vantaggio dopo 6′, i nerazzurri sono rimasti in vantaggio fino al 90′, quando hanno subito il clamoroso pareggio di Candreva. La consapevolezza di una possibile beffa, però, non era sfuggita a Inzaghi, preoccupato della gestione della gara da parte dei suoi giocatori.

Lo ha raccontato Giovanni Barsotti, giornalista Dazn, a bordocampo per seguire da vicino Salernitana-Inter, e che ha percepito l’ansia dell’allenatore dell’Inter, quando ancora il risultato era sull’1-0. Come si legge nella storia sul suo profilo Instagram, Inzaghi temeva il ritorno dei campani

“Voleva andare 2-0 subito. Chiedeva ritmo. Ma l’Inter, di default, gestisce. Non è una squadra con giocatori di ritmo, a maggior ragione senza Calha e Toro”.

Il giornalista ha anche affermato di non aver visto una squadra in crisi e che, al contrario, i giocatori “si parlano, in panchina sorridono, in campo comunicano”. Allora qual è il problema? Barsotti ipotizza possa essere un po’ di leggerezza e leziosità, ma rimanda il giudizio, come un po’ tutto il mondo interista, alla gara di martedì contro il Benfica.