Salernitana-Inter, sul pari di Candreva è COLPA di Onana?

Salernitana-Inter è terminata 1-1, con i nerazzurri beffati dal pareggio di Candreva 90′, arrivato con un tiro-cross terminato all’incrocio dei pali. La domanda è sorta subito spontanea: quali sono le responsabilità di Onana? La traiettoria finisce all’incrocio dei pali, ma è anche vero che il pallone arriva da molto lontano e il portiere nerazzurro sembra un po’ troppo sorpreso.

Per l’Inter rimane la beffa di una vittoria mancata per una traiettoria abbastanza assurda, che, come ammesso dallo stesso Candreva a Dazn al temine della gara, doveva essere un cross e non un tiro in porta.

Di seguito una foto del gol del pareggio: