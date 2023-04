Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Salernitana-Inter. L’olandese ha commentato il deludente pareggio, ma ha anche lanciato alcuni indizi sul suo futuro.

Ecco le sue parole:

PAREGGIO – “Delusione enorme per il risultato, se non la chiudi può succedere di tutto. E’ il periodo in cui ci troviamo, tutto gira male ed entrano anche gol come questi”.

GRUPPO – “Cerco sempre di dare il massimo, poi non sono contento perché ultimamente gioco di meno, ma sono scelte del mister. Se parliamo della squadra oggi l’approccio è stato giusto, abbiamo creato tantissime occasioni. Se non chiudi le partite poi può succedere di tutto”.

RINNOVO – “Questa settimana ci sarà un altro incontro e poi vedremo come andrà”.