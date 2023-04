Il pareggio contro la Salernitana è stata una dura mazzata per le ambizioni in campionato dell’Inter, con la corsa alla prossima Champions League che appare ora sempre più complicata. L’1-1 contro i campani, infatti, è stata la sesta gara consecutiva senza vittorie tra coppe e campionato.

Un dato impressionante che ha pochi precedenti nella storia recente dell’Inter. Per ritrovare un rendimento simile bisogna tornare alla stagione 2017/2018, la prima con Luciano Spalletti. Tra fine dicembre e l’inizio di febbraio, infatti, i nerazzurri collezionarono addirittura 8 partite senza vittorie, con 3 sconfitte e 5 pareggi tra Coppa Italia e Serie A.

In ogni caso, al termine di quella stagione l’Inter riuscì comunque a ottenere un posto in Champions League. La speranza è che possa essere un buon auspicio in questo momento veramente buio.