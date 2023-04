Salernitana-Inter, retroscena di Lukaku: scuse ai tifosi a fine gara

Non è un momento semplice per Romelu Lukaku, che anche in Salernitana-Inter si è reso protagonista di un brutto errore a porta spalancata. Big Rom, però, non vuole tirarsi indietro e a fine gara è stato tra i primi ad andare nel settore occupato dai tifosi nerazzurri.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il belga ha chiesto scusa per il risultato e ha regalato la propria maglia ai sostenitori interisti presenti a Salerno. Un bel gesto, che dimostra la voglia di riscatto e di metterci la faccia di Lukaku, anche in un periodo estremamente negativo per lui.