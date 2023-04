Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il deludente pareggio per 1-1 dell’Inter contro la Salernitana.

Queste le sue parole:

PRESTAZIONE – “Difficile parlare di calcio stasera. La squadra ha fatto una gara importante a due giorni e mezzo da quella con la Juventus. La pecca è stata non fare il secondo gol. Ora paghiamo tanto il non ammazzare le partite, ma la squadra si impegna tanto. Oggi mi viene difficile spiegare il pareggio. Ovviamente c’è grande delusione da parte di tutti. Dobbiamo lavorare di più, ma come impegno non posso dire nulla. Il pareggio ci penalizza e ci delude, ma deve anche essere una spinta per quello che andiamo ad affrontare nei prossimi giorni”.

ERRORI – “Devo rivedere la partita, però è stata interpretata bene. Ci sono molte occasioni, come la traversa di Lukaku. Il grave problema è non aver fatto il secondo gol. In questo momento poi non è semplice in campionato. I risultati migliorano tutto. Per l’impegno non ho nulla da dire. Con tante partite ravvicinate dobbiamo essere bravi a lasciare da parte questa. Il calcio sappiamo come funziona: prendi un gol che non ho mai visto nell’ultimo anno e mezzo”.

PROSSIMI IMPEGNI – “Il gruppo è pronto. Vedo come lavorano i ragazzi. Ci mettono un impegno folle, ma non sono premiati dai risultati. Ci vuole resilienza e lavorare più duro”.

LUKAKU – “La cattiva sorte può influire. Nel calcio ci sono momenti così. Per lui è un momento così. Lo attraversano gli attaccanti, ma lo stiamo attraversando tutti quanti. Dobbiamo lavorare di più e meglio per portare la sorte dalla nostra parte”.

SCELTE –“Bisogna fare delle scelte: Correa e Lukaku mi sembravano i più idonei. Con una partita ogni 48-72 ore devo cercare di utilizzare più giocatori possibili. Oggi c’era gente che non giocava da tempo e ha fatto bene. Ho avuto buone risposte”.